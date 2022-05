Quentin LEGAVE

Etudiant en alternance BTS "Management des unités commerciales" puis en Licence professionnelle "commerce management marketing" à l'isffel a Rennes.



J'ai occupé pendant trois années un poste de vendeur conseil en évoluant vers plus de responsabilités au sein de l'enseigne Brico-Dépôt de Cesson-Sévigné aux rayons Sanitaire et menuiserie.



23ans Motivé, sportif et impliqué, j'aime les métiers de la vente avec un poste qui me permet de mettre a profit mes compétences.



Je suis a l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Vente

Management