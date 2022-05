Quentin LOUARN

Spécialiste du recrutement sur les fonctions Commerciales et Marketing, Fed Business intervient sur trois types de recrutements sur la France entière (Paris, Aix-en-provence, Lille, Lyon et Nantes) :



- l’intérim, avec des missions de durées variables adaptées au contexte de l’entreprise

- le recrutement direct en CDD

- le recrutement direct en CDI



Notre activité s’organise autour de trois secteurs d’activité principaux :

- l’industrie, tant côté fabricant que distributeur ;

- la grande distribution et la grande consommation (côté industriel et distributeur) ;

- les services BtoB.



Les consultants de l’équipe Fed Business sont spécialisés par secteur d’activité. Le champ d’expertise de Fed Business couvre donc un large spectre de métiers et de fonctions. Les postes de technico-commercial, chef de rayon, ingénieur commercial, chef de secteur, assistance commerciale, commercial sédentaire ou encore directeur commercial font partie des différents types d’emplois pour lesquels nous assurons l’interface directe entre l’entreprise et les candidats aux postes à pourvoir.



La philosophie de notre cabinet de recrutement repose essentiellement sur un accompagnement personnalisé de nos clients, l’écoute et l’élaboration d’une relation de confiance. Fed Business est également engagé dans la promotion et le respect de la diversité dans ses effectifs et est ainsi signataire de la Charte Diversité.



Consultez nos offres : http://www.fedbusiness.fr/



Mes compétences :

Adaptabilité

Recrutement

Microsoft Word