A la suite de la réussite à l’examen de sortie du Centre de Formation Professionnelle des Notaires des Cours d’appels de NIMES et MONTPELLIER, je suis actuellement à la recherché d'un emploi de Notaire stagiaire dans le cadre du Diplôme d'Aptitude aux Fonctions de Notaires.



Après avoir poursuivi un cursus universitaire qui m’a permis d’obtenir une licence en droit privé et un Master première année mention Droit du Patrimoine, l’année de formation au sein du CFPN de MONTPELLIER m’a permis d’approfondir mes connaissances théoriques, et pratiques avec le stage professionnel, indispensables à l’exercice de la fonction de Notaire stagiaire.



Les précédents stages m’ont permis d’acquérir une certaine autonomie dans les missions qui m’ont été confiées, allant de la constitution de dossiers à la rédaction des actes. J’ai pris un réel plaisir à remplir toutes ces tâches et aimerais donc mettre mes compétences et ma contribution à profit en rejoignant une nouvelle équipe.



Ma détermination, mon sérieux, et ma facilité d’adaptation pourront me permettre de remplir les missions qui me seront confiées.



Quentin MAILLET





Mes compétences :

fiscalité

Immobilier