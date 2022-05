Quentin NEMPONT

De nature charismatique, sociable et avenante, je suis motivé et j'aime le travail d'équipe.



Je m’investis beaucoup dans l'association sportive dont j'adhère du point de vue promotionnel et organisationnel. Je réalise en effet, la communication interne et externe du club via les réseaux sociaux où je gère les pages (Facebook, Flickr, Google +...), différents éléments d’informations tels que des affiches auprès des membres et des médias, j’encadre des équipes de jeunes grâce à mes diplômes d’entraineur et d’animateur BAFA mais encore par la création d’événements sportifs et culturels.



Je m'intéresse fortement aux nouvelles technologies et à la gestion de sites internet tel que "Spip" et est très impliqué dans la veille informatique.

Le tourisme est pour moi un secteur essentiel et son développement de part diverses techniques me motive. Enfin, la mobilité dans le cadre professionnel et la pratique de langue étrangère (anglais en particulier) n’est pour moi pas un problème.





Mes compétences :

Organisation d'évènements

Community management

Communication

Conduite de projet

Sens de l'initiative

Analyse des besoins

Le Management

Animation de groupes

Gestion de la relation client