Quitterie BESTARD

Professeurs des écoles et philosophe de formation, je suis également psychologue spécialisée en neuropsychologie. Outre l’accompagnement des enfants en oncologie et diabétologie, et de leurs familles, je m’intéresse au suivi d’enfants présentant des troubles des apprentissages (troubles dys, TDA/H, enfants précoces...).



En parallèle, une plume alerte, une maîtrise des règles orthographiques, grammaticales et typographiques, un profond sens de l'écoute et de la pédagogie : ce "cocktail" de goûts et de compétences me permet d'offrir des services professionnels de lectrice-correctrice, en tant qu'auto-entrepreneur.



Retrouvez mon profil détaillé, mes références et tarifs sur



Je propose aux particuliers comme aux professionnels une aide à l'écriture, la correction, la reformulation et la mise en page de tous types de travaux :

- manuscrits et récits de vie ;

- articles et sites Web ;

- mémoires et thèses ;

- CV et lettres de motivation ;

- brochures et plaquettes ;

- rapports et comptes rendus ;

- création de sites web...



Je mets à la disposition de chacun un regard critique exercé et des qualités d'expression et de rédaction, tout en m'attachant particulièrement à respecter et mettre en valeur le style de l'auteur.



On me dit organisée, rigoureuse, efficace et adaptable.



Je suis lauréate en second du concours d'écriture "Enola Game" des Éditions Dialogues (mai 2012).



Mes compétences :

Mise en page

Rédaction

Education

Ecriture

Informatique

Enfance

Réalité virtuelle

Neuropsychologie

Psychologie