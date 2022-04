R........... H..........

Ingénieur en Technologie Alimentaire , ayant une expérience enrichissante de plus de 20 ans dans des entreprise public et privé , marqué par des passages significatifs dans des entreprises agroalimentaires et FMCG reconnus sur le marché Algérien comme leaders de leur marché .



Mon expertise dans la mise en place de nouvelles organisations ,procédures , plans d'action commercial , coaching et gestion force de vente , ma connaissance du marché et de ses acteurs , sont à même de me permettre - sans prétention de ma part - de mettre ma modeste expérience au bénéfice des entreprises recherchant mon profil et mes compétences



Mes compétences :

Sens de L'organisation

Stratégie commerciale

Planification stratégique

Sens de l'initiative

Techniques de vente

Analyse de données