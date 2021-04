Rachid DAHMANI

Responsable du BAIP (Bureau d'aide à l'insertion professionnelle) de l’Université Lille3 depuis 2012.

Je suis chargé de coordonner les actions relatives à l'insertion professionnelle au sein du BAIP, service composé de 2 pôles (ingénierie de la formation et relations avec les réseaux sociaux-professionnels):

- accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel

- mettre en place des actions ou dispositifs visant à accompagner les étudiants dans leur recherche de stage et d'emploi et à faciliter leur insertion professionnelle

- coordonner et gérer la mission stage

- développer et renforcer les relations avec les milieux socio-économiques

- animer un réseau d'intervenants professionnels

- sensibiliser les étudiants à l'esprit d'entreprendre

- membre de l'équipe projet Lilagora : www.lilagora.fr (interface avec le monde socio-économique: offres de stage, emploi, vivier de talents, multi partenariats, ... )



Mes compétences :

Manager

Organiser

Accompagner

Réseauter

Conseiller

Développer