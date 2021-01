Rachid LAFKAIHI

Titulaire d'un Baccalauréat technique, un D.U.T en génie mécanique et

productique de l'école supérieure de technologie de CASABLANCA et un

master en management industrielle à MMBS Tanger, Je suis rigoureux, patient, motivé, organisé et méthodique, le travail d'équipe est pour moi une chose essentielle dans mon métier...



Mes compétences :

RDM

Morrocan Management

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

GMPCAD

CNC

Autocad

Mécanique des fluides

Hydraulique

Management de qualité

Catia v5

Gestion de projet

Capacité à travailler en équipe

Matlab

CAO

Calcul mécanique

Gestion de la production

Maintenance