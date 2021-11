Chef de projet Senior en free-lance spécialisé dans les nouvelles Technologies relatives au domaine de la Finance et des process associés, avec une expertise spécifique dans le management des équipes de production IT, du delivery et de la relation clients et des projets de migration technologiques (évolutions hardware, softwares, stratégies de migrations, scénario de migrations, de retour-arrière, etc. ...).



Mes compétences :

Chef de projet

Informatique

Manager

Process