Rafael DE VASCONCELOS

Passionné d'informatique dès l'enfance, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps pour choisir mon orientation.

Et grâce à une société d'ampleur internationale qui m'a donné ma chance, j'ai choisi de saisir un nouveau challenge en tant que chef de projets. J'ai pu alors mettre en œuvre,entre autres, mes qualités aussi bien managériales que fonctionnelles.

Toujours prêt à gagner de nouveaux défis, je suis ouvert à d'autres offres professionnelles qui me permettront de m'épanouir dans le secteur de la technologie de l'information.

Pour terminer sur un plan plus personnel, je suis papa de 2 petits garçons qui me donnent toujours plus envie d'offrir à ma famille la meilleure situation possible.



Mes compétences :

Management

Javascript

Gestion de projet

Informatique

Support

Responsable