Rainguez MURIEL

Le yoga est entré dans ma vie alors que j'étais en recherche d'une vie plus simple, authentique et saine, ayant plus de sens...et depuis on ne s'est plus quitté ;)



Je découvre alors qu'au delà des postures, le yoga est une philosophie de vie, un style de vie bienveillant, envers soi-même et envers les autres...je me reconnecte alors à moi-même, à mon corps, à mon intuition, et le désir de partager cette merveille de bien-être est une évidence, comme une mission...



Je suis heureuse de vous rencontrer prochainement et d'avancer avec vous sur le chemin de la bienveillance et du bien-être que chacun mérite...



Mes compétences :

Ashtanga Yoga

Vinyasa Yoga

Hatha Yoga

Yin Yoga

Yoga Nidra