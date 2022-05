Raphael BOURGUIGNON

Direction de Création - UX designer

Design stratégique



Raconter une histoire, pas des histoires.

Expliquer sa genèse, sa raison d’être, parler au cœur et à la raison pour devenir irremplaçable et inégalable, faire partie de l’intimité de son client, dans sa vérité de marque.



Voir différent pour faire différent

simplifier les messages, repenser les manières de faire, mettre le client au centre de notre approche (où il est, ce qu’il veut, ce qu’il comprend…), investir “utile” et sortir des sentiers battus pour (re)devenir pionnier, dans le tempo de l’époque.



Voir grand, penser détail.

Pour devenir grand il faut voir grand. Être grand c’est être constitué d’une somme de petits éléments. Plus ils sont aboutis et cohérent, plus vous êtes unique et donc puissant. C’est la précision dans la finition qui transforme les belles idées en grandes réalisation.



Le Design comme créateur de valeur.

Faire du design pour le retail c’est apporter une vision sensible à un projet marchand, donner du sens à l’acte d’achat, créer un lien entre un produit et un client, donner corps à l’intangible, révéler la valeur ajoutée.



Mes compétences :

Concept magasin

Édition

Retail design

Communication

Web design

Design graphique

Direction artistique

Branding & identities

Charte graphique

Univers de Marque

Graphisme

Graphiste

Signalétique