Raphaël CHARNAL

20 ans d'expérience dans la vente et étant de profil "chasseur", je maîtrise toutes les étapes de mon métier avec passion. Ayant traité avec une typologie de clients diverse et variée (BtoB, BtoC, Grands Comptes, administrations, industriels, bâtiments...) je peux m'adapter rapidement à tous secteurs d'activité.

Depuis quelques années, j'évolue avec réussite dans des postes de Manager/ Chef de ventes en transmettant mon savoir faire commercial, en gérant mes équipes avec méthode et organisation pour une production efficace et en dirigeant avec pertinence mes collaborateurs autour d'un objectif commun.



CV : http://www.doyoubuzz.com/charnal-raphael



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Conseil

Vente

Ressources humaines