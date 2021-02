Procédant au traitement prioritaire des comptes identifiés 'à risque', sur les marchés français, anglais et allemands, je réalise une analyse approfondie incluant une revue financière des comptes et prend les actions requises pour couvrir le risque, si nécessaire en consultation avec d'autres Spécialistes et les Responsables de compte client.



Mes compétences :

Achat

Berater

Environnement

espaces verts

Finance

Horticulture

International

Marketing

Paysagiste

Stratégie

Volontariat International