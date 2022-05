Raphaël HUYBRECHTS

Fort d’une expérience technique et commerciale concernant le développement de projets pour des grands comptes, j’ai eu l’ambition de créer et gérer deux sociétés à Rouen.



La complexité de la gestion d’entreprises implique de l’exigence envers ses équipes. Notre volonté et notre rigueur auront permis de fidéliser nos clients et rendre une offre compétitive face à la concurrence.



Cette expérience a fait naître une appétence pour le management que je souhaite aujourd’hui développer au sein d’une équipe dirigeante plus importante.





Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion d'équipe