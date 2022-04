Sylvain TACCHI

Mon parcours professionnel a été construit de manière à devenir polyvalent sur les étapes qui composent le cycle de vie de vente et de conduite de projets complexes: avant-vente, développement de produit, gestion de projet, support après-vente. Ces projets ont principalement été orientés sur le renouvellement des infrastructures critiques de nos clients, et ceci avec l'objectif permanent de tenir les ambitions de temps, de qualité et de coûts de nos engagements ainsi que la satisfaction client.



La dimension internationale de ces missions au travers de clients importants en Europe, en interaction avec des centres de développements aux USA, Chine et Japon, a enrichi mon parcours de manière significative, notamment sur le développement d’un sens de l'écoute et de la mise en œuvre des actions entre des équipes off-shore et locales de manière efficace et soudée.





Mes compétences :

Manager

IT

Marketing

Gestion de projet

Réseaux

Video

Audiovisuel

Support

Broadcasting