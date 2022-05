Raphael JEANNIOT

Directeur d’enseigne internationale avec plus15 ans d’expérience en marketing de réseau, dans la restauration de chaîne chez McDonald’s, la grande distribution chez Intermarché, et plus récemment eu sein du groupe SSP, spécialisé dans la restauration et retail en aéroports, gares et autoroutes. Expérience acquise dans un environnement multiculturel, ayant travaillé en France, en Angleterre et à l’international sur des marchés comme l’Europe, l’Asie, les Etats-Unis et le Moyen-Orient.



• Développement et redynamisation de marques / enseignes

• Direction de business unit

• Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

• Marketing international et développement des ventes (BtoC)

• Développement de nouveaux business (BtoB)

• Développement de nouvelles expériences clients et innovation

• Design et architecture

• Communication et publicité



Mes compétences :

Marketing

Communication

Social media

Restauration

Publicité

Grande distribution

Merchandising

Promotion des ventes

Retail

Marketing opérationnel

Gestion des opérations

Innovation

Développement de marque

Développement produit

Architecture d'intérieur

Direction de centre de profits

Développement commercial