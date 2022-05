Raphaël KANN

IMAGES TERROIR & TOURISME : Ariège + Occitanie + France



Mon créneau : VALORISEZ LES SAVOIR-FAIRE DU MONDE RURAL



Photographe gourmand et engagé auprès des producteurs et restaurateurs



Photographe freelance depuis 2007, j'ai quitté la ville pour le milieu rural par choix idéologique.



D'abord spécialisé en Tourisme, ma photo s'est orientée naturellement vers :

- le terroir et les hommes qui le font vivre : agriculteurs, producteurs, vignerons…

- les professionnels de la restauration



site :

http://www.raphaelkann.com



J'ai créé un concept de valorisation "TERROIR PEOPLE" : Portraits photo / vidéo de personnages inspirants liés au Terroir

Facebook : https://www.facebook.com/terroirpeople

Site : http://www.terroirpeople.net



Mes compétences :

Agritourisme

Photographie

Développement touristique

Montage vidéo

Reportages photos et vidéos

Prises de vues vidéo