Stéphanie BRANDIBAS

Issue de formation en psychologie, je me suis spécialisée dans la gestion de carrières.

En effet, j'ai fait de l'accompagnement à la mobilité interne et externe dans le cadre de PDV et/ou PSE.

J’ai su apporter des conseils personnalisés aux salariés en fonction des différents accords et plans mis en place par les entreprises.



Décidée à aller de l'avant, j'ai choisi en 2014 de compléter ma formation par un MBA en RH.

J’ai ainsi pu approfondir les connaissances que j’ai acquises au cours de ma carrière, tant au niveau des ressources humaines qu’en conduite du changement.



Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai développé mes capacités d’analyse et d’adaptation, tout en étant pragmatique et persévérante.



Aujourd’hui, je souhaite mettre cette expérience au service d’une structure où le dynamisme et la volonté de progresser sont des qualités.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrières

Reclassement