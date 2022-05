Je suis Ingénieur en Génie Industriel. La formation ESSEC m'a de plus initié au Commerce International, à la Vente et Négociation Commerciale.



Je suis actuellement en charge du Développement des Ventes pour le compte de SWAGELOK leader mondial dans le domaine du transfert de fluide.



Je désire aujourd'hui étoffer mon réseau, aussi bien dans le domaine du développement des ventes, la mise en place d'une stratégie commerciale en France ou à l'export.



Ma double formation technique et commerciale, mon expérience professionnelle probante et riche de ces dernières années, ma maîtrise des langues étrangères ainsi que ma très grande mobilité sont autant d'atouts pour réussir.



Au plaisir de vous lire



Cordialement,

Raphaël KIEFFER



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Export

Développement commercial

Communication

Commercial export