• Formateur 3ds Max, Vray, Mental Ray pour l'animation et les jeux vidéos.

• Artiste 3D en décors, modelling, lightning texturing et setting up pour les films et les jeux videos.

• Visualisation 3D en design et architecture, expert Vray.

• Montage, compositing, effets spéciaux en SD et HD.



Mes compétences :

3D design

Architecture

Design

Game design

Perspectiviste

V-ray

Vray