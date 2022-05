Je m'appelle Raphaël Laymand et j'ai 25 ans. Je suis originaire du nord Isère (38). J'ai obtenu mon diplôme de commerce international de l'ECE (Ecole de commerce Européenne de Lyon, groupe INSEEC) en Octobre 2008.

Au cours de ces années universitaires, j'ai effectué de nombreux stages à l'étranger dans la vente, la communication et l’événementiel, particulièrement dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme (Irlande, Monaco, Belgique, Espagne, Allemagne).

Durant l'année 2009 j'ai occupé un poste de réceptionniste dans un hôtel de la zone de Heathrow afin de parfaitement maîtriser l'anglais dans son contexte international.

Je parle plusieurs langues (anglais, espagnol, allemand et catalan) grâce à mes expériences à l’international.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Hôtellerie

International

Langues

Marketing

Musique

Sport

Tourisme