Raphael LE FAUCHEUX

Diplôme de Master en Management (spécialité marketing) à Euromed Management (ESC Marseille)



Profil:



- Créativité, esprit d’analyse et de synthèse, qualités commerciales et de négociation

- 1 an d’expérience en tant que chef de produits

- 1 an d'expérience en tant que conseiller en assurance

- Anglais et Espagnol professionnels

- Maîtrise du Pack Office





Je maitrise:



- Veille concurrentielle et benchmarking de la concurrence

- Définition et mise en place de plans d’actions marketing

- Études de marché et mise en place d’un plan de développement d'une gamme de produits

- Recherche sur les clients cibles et analyse de l’environnement concurrentiel

- Création de plaquettes commerciales et d’outils marketing (Powerpoint, Excel, Word)

- Maitrise juridique et technique de l’assurance

- Conseil et signature de contrats

- Prospection et suivi du portefeuille de clients



Spécialisations : Marketing, chef de produit, conseil, assurance



Mes compétences :

Marketing

Conseil

Assurance