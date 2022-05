Raphael LE JANNOU

Je me suis spécialisé dans les diagnostics amiante et plomb avant travaux - avant démolition sur des sites de plus de 10 000 m² tels que les établissements recevant du public ou les sites industriels.

Je suis régulièrement amené à reprendre et corriger des rapports, à gérer la relation client et les litiges inhérents, à former des techniciens et à manager des équipes.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Droit immobilier

Atlante

Organisation de la chaîne logistique

Utilisation de logiciels de Conception et de Dessi

Pathologies du bâtiment

Caractéristiques des matériaux de construction

Adobe Photoshop

Normes de la construction

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Techniques de prélèvement

Microsoft Visio

Paint

Microsoft PowerPoint