Raphael LE PONNER

C’est au travers de mon parcours professionnel couvrant une période de 20 années, que j’ai acquis une solide expérience dans le métier de la logistique et du transport, complétée par la gestion administrative des centres logistiques. En m’appuyant d’effectifs pluridisciplinaires allant de 15 à 140 personnes, la réussite de ces fonctions n’a été possible que par mes compétences, à savoir, une anticipation de situations imprévues, une rapide prise de décisions correctives, l’apport d’un appui technique aux différents services et/ou personnes.



Ces expériences m'ont permis de développer mes connaissances de la gestion de flux de marchandise mais aussi de l’information interne. De part mon rôle d'interface j'ai su contribuer au renforcement des relations entre les différents services en accompagnant les personnes vers une réussite collective et individuelle. Le partage de mon savoir et une culture du résultat ont permis de conserver un bon climat social et le sens du service client.



Étant une personne posée et réfléchie, je saurai mettre à votre profit toute mon expérience développant ainsi la notoriété de votre société auprès de vos clients, dans un constant souci de qualité de service autour d'une dynamique de groupe. Convaincu de pouvoir ainsi répondre à vos multiples attentes, je souhaiterai vous rencontrer afin de pouvoir valider plus en détail avec vous le périmètre de mes compétences.



Je suis un autodidacte passionné par la diversité de ce métier qui demande de la rigueur, de la souplesse et de l’écoute.



Mes compétences :

Gestion