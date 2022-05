Stephanie BARRAULT

Titulaire du DEC, j'ai débuté ma carrière professionnelle en cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes. Après 6 ans, j'ai décidé d'intégrer le monde de l'entreprise.



J'ai occupé, pendant 18 mois, le poste de Responsable Comptable au sein d'une start-up, puis j'ai rejoint la Direction Financière du Groupe Alain Mikli International.



Au cours de cette expérience de plus de 10 ans, mes principales réalisations ont été les suivantes:



Déploiement du module financier de l'ERP X3 en France, puis dans les filiales de distribution à New-York, Hong-Kong et en Suisse (Analyse des besoins, rédaction du cahier des charges, paramétrage, formation des utilisateurs, assistance en période de démarrage)



Création du service contrôle de gestion: production des reporting mensuels consolidés à destination du Comité de Direction, budgets et forecast consolidés.



Prise en charge de la consolidation statutaire sous Safran Conso (23 entités)

Accompagnement de la Direction lors de la recherche de nouveaux investisseurs (construction du BP en relation avec le cabinet Messier et gestion de la Data-Room)



Je suis actuellement à la recherche d'un poste au sein de la Direction Financière d'une PME.



Impliquée, dynamique et rigoureuse, j'ai un bon relationnel et aime travailler en "mode projets".



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

budgets

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

Distribution

ERP

ERP Sage

ERP SAGE X3

FORECAST

Luxe

Management

Reporting

Sage

SAGE X3