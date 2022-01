Raphaël LEFEBVRE

Groupe INSTEP (Lille) Organisme de Formation -

Accompagnement de « Cadres, Jeunes Diplômés» (Lille)

. Consultant en mobilité professionnelle et gestion de carrière

. Aide au recrutement

. Conseiller emploi pour le recrutement de jeunes diplômés en entreprise

. Formation de cadres en atelier de techniques de recherche d'emploi

(Entretien & simulation embauche, cibler les entreprises, le réseau)





Conduite d'entretiens, animation d'ateliers, formation aux outils et TRE, préparation à la prise de fonction.



Relations avec les Entreprises, prospection d'offres, suivi et impulsion des démarches, levée des freins et travail sur les motivations, positionnement des candidats sur les offres, suivi de l'intégration des candidats dans l'emploi.



Consultant depuis 2007 au sein du Groupe Instep Formation, j'ai pu me confronter aux besoins et aux exigences des responsables en recrutement: de la selection et au recrutement des salariés, à la formation des salariés en passant par la réalisation de bilan de compétences...



Mes compétences :

Bilan de compétences

Recrutement

Formation

Animation de groupes

Une patience à toute épreuve