Raphael LEGROUX

Je travaille depuis une quinzaine d'années dans le secteur bancaire, dont une grande partie à l'international dans la gestion de projets informatiques.



Mon expérience m'a jusqu'à présent permis de démontrer que je savais faire preuve d'un bon sens de l'organisation, du management (équipe et projet) et que j'appréciais fortement l'aspect relationnel.



Je suis ouvert au changement et peux envisager de changer de secteur car, à la différence d'Obélix, je ne suis pas tombé dedans lors de mon enfance !;)



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projets

Systèmes d'informations

International project management

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft Excel

Investment Banking