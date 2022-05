Raphael LIBOSVAR

Ingénieur de formation, j’ai pu développer mes compétences dans l’industrie des nontissés en occupant différentes fonctions, de Responsable Qualité à Directeur de projets Europe. J'ai également pu compléter mon profil en devenant Black-Belt 6 sigma et en mettant en pratique les outils du Lean Management de l'amélioration continue.

Homme de terrain, fournisseur de solutions et orienté résultats, je suis capable de prendre de la hauteur pour établir des plans stratégiques. J'aime le fonctionnement en mode projet car il permet de fédérer les personnes vers un objectif commun.

Je souhaite mettre mes compétences et expériences au service d'une entreprise qui croit en l'excellence opérationnelle.





Mes compétences :

Management, organisation, suivi de production

Gestion de projet

Budget de production et investissements

Organisation et suivi de production

Excellence opérationnelle

Black Belt Lean 6 sigma

Management opérationnel

QSE