Raphael LOUVRIER

Je m'investie dans les métiers de mon entreprise pour en améliorer le SI et développer les bonnes pratiques associées. Je suis particulièrement attaché à l'adéquation entre les outils informatiques et le business, puisque c'est le business qui donne tout son sens au SI. A ce titre la composante métier est indispensable afin de ne pas être déconnecté des réalités de l'entreprise.



Mon parcours de manière très synthétique :

* une première expérience technique

* des expériences d'encadrement d'équipes

* des expériences de gestion en de projets à différents niveau (MOE et MOA)

* responsable de l'ensemble d'un programme de déploiement SAP

* activités stratégiques et de gouvernance





Bilingue anglais

Particulièrement mobile



Mes compétences :

SAP

MOE

MOA

Informatique

Gestion de projet

Management