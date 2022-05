Par nature positif et constructif, je suis quelqu'un de motivé, prêt à relever tous les défis techniques.



Doté d'une bonne capacité d'écoute et pédagogue, je sais me rendre disponible pour épauler techniquement des développeurs juniors comme seniors sur des sujets précis.



Mes compétences :

C# .NET

SQL Server

HTML

CSS

XML

Windows server

Internet Information Server

SVN

Javascript