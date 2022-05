Raphaël MARIAGE

Plus de 10 ans d'experiences dans la gestion de projet, le management et le pilotage d'exploitation.

Spécialiste du monde du Retail, plus précisément dans ses composantes E-Commerce et Supply Chain, je suis un passionné de nouvelles technologies et de l'évolution de l'approche des démarches projets.



Voici mes domaines d’intervention :

► Direction de projet : architectures techniques et applicatives

► Gouvernance IT : Mettre en adéquation le système d’information avec la stratégie de l’entreprise

► Assistance à maîtrise d’ouvrage : positionnement en tant que MOE / MOA auprès des métiers

► Analyse fonctionnelle : analyse des processus d’activité - cartographie du SI - schéma des flux



Les challenges, le relationnel ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation.



Mes compétences :

Amélioration de process

Management

Optimisation des process

Microsoft Office

Direction de projet

Communication interne

Service client

Gestion de crise

Communication de crise

ITIL Foundation V3

Support informatique

Compte-rendu

Communication externe

Gestion de la production

Reporting