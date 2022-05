Raphaël MARQUES

Passioné de nouvelles technologies, auto-didacte et en apprentissage continu, j'aime me lancer des défis et tout faire pour les relever avec brio.



Mes différentes expériences personnelles et professionnelles m'ont permis d'apporter une véritable plus-value à l'enseignement qui m'a été dispensé durant mes études.



Quelques uns de mes projets sont disponibles ici:

http://adrael.github.io



Mes compétences :

JavaScript

C

JQuery

Python

CSS 3

HTML 5

XML

C++

Qt

Mac OS X

Java

JSON

CUDA

GNU/Linux

Programmation orientée objet

SQL

MongoDB

AngularJS

Microsoft Windows

Scrum

Elasticsearch

Git

Github

NoSQL