Raphaël MASSOT

Lors de mon parcours universitaire (médecine, biologie, biochimie...) et professionnel (assistant ingénieur au sein d’un laboratoire de recherche en parasitologie, à l’Ecole Vétérinaire de Lyon, CNRS), j’ai pu acquérir une certaine polyvalence, rigueur, organisation, autonomie, responsabilité ainsi qu’un esprit critique et d’équipe.

Etant particulièrement intéressé par biologie moléculaire, je possède une excellente expérience en laboratoire de recherche (végétale, humaine et vétérinaire).

De plus, avec un partenariat avec BioMerieux, j’ai eu la possibilité de travailler en ZAC et ainsi d’apprécier les normes d’hygiène et de qualité.

Autodidacte, dynamique, consciencieux, réactif et organisé, j’aime le travail d’équipe, le relationnel avec les clients ainsi que les challenges. Je suis certain de pouvoir vous apporter satisfaction grâce d’une part à mon professionnalisme, et d’autre part grâce à ma motivation. Je saurai mettre à votre disposition : mon temps, mes diverses compétences, ainsi que toute mon énergie pour réaliser les objectifs confiés.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Office

Microbiology

Infectious Diseases

Autoclaves

Apple Mac

Allergies