Raphaël MAUREL

Je suis actuellement en poste en tant que Référent Applicatif au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph.



Je suis également intéressé par le domaine de la propriété intellectuelle.



Je suis un jeune ingénieur doué de conscience professionnelle, rigoureux, pragmatique, calme et résistant au stress, autonome, et capable de travailler en équipe.



Je parle anglais couramment et dispose du permis B.



Mes compétences :

Autonomie

Systèmes d'information hospitaliers

Prise de parole

Ingénierie biomédicale

Formation

Service client

Microsoft Office

Gestion de projet

Techniques de laboratoire

Rédaction

MATLAB

SQL

Labview

HTML

GMAO

CSS

JavaScript

Mainframe IBM

TSO

COBOL

DB2

Customer Information Control System

JCL

Travail en équipe