Raphaël MEGALIZZI

Actuellement je gère les flux amonts (stocks et approvisionnement en matières premières, et tous flux entrants) d’une usine de fabrication d’explosifs (site Seveso 3) en m'appuyant sur une équipe de caristes et un magasinier pour les pièces et autres produits non MP . J'ai également été acheteur et organisateur transports export dans le milieu industriel de la chimie. J'ai plusieurs expériences réussies en industrie, aux postes de responsable transport/logistique (organisation et exploitation logistique, gestion de la distribution) en B to B et B to C, mais aussi en tant qu’acheteur transport (achats, ingénierie transport). J'ai supervisé, animé et coordonné des équipes de caristes, avec chefs d’équipe, mais aussi des auditeurs. J'ai été amené à m'appuyer sur les performances globales d'un magasin de 56 000 m2 qui expédiait près de 100 000 colis jour.

Rompu à l’animation de réunions de travail, transversales ou encore « qualité », j’ai été aussi en charge d'un budget de 4,2 millions d’euros dont j'interprétais l'évolution pour en expliquer les variations mensuelles. Organisé et rigoureux, je suis familier des tableaux de bord et autres indicateurs de pilotage (KPI).

J’ai mis en place les plans transports Europe pour la gestion des expéditions et des livraisons en B to C de meubles vendu sur le web. Dans un autre emploi, j’ai été l’interface entre commerciaux, production et transporteurs dans une relation en B to B; mes responsabilités couvraient la gestion et l’analyse en flux tendu des commandes en m’assurant du bon respect du cahier des charges en interne et chez mes fournisseurs de transport. Garant avec mes équipes, du rapport coût/Qualité/Délai, je suis dynamique, très réactif et sais faire face aux situations d’urgence en toutes circonstances. J’ai également un excellent sens de l’organisation qui me permet de coordonner les moyens techniques et humains pour toute la chaîne logistique.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Achats

Planification

Management