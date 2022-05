Raphael MONNOT

'Si vous trouvez que la Connaissance a un coût trop élevé, envisagez celui de l'Ignorance'



20 années d'expérience de direction opérationnelle et de missions de conseil dédiées à l'expérience client et leur satisfaction.

Cette expérience du triple point de vue : de l'entreprise, du conseil en management et d'éditeur de solution CRM m'a permis de développer des compétences avancées en terme de :

- Transformation des fonctions marketing, vente et service, de la stratégie à la mise en œuvre et déploiement de solutions auprès des utilisateurs

- Gestion de projets complexes de transformation d'entreprise

- Vente de services professionnels et technologiques avec développement de grands comptes

- Recrutement et développement d'équipes performantes

- Gestion de la connaissance et animation de communautés d'expertise