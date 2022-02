Raphaël MONTICO

Infrastructure et Sécurité

Gestion de linfrastructure Citrix Virtual Apps and Desktops et XenServer

Administration des infrastructures Microsoft Server GUI et Core

Suivi mensuel des campagnes de mises à jour Microsoft OS Client et Serveur

Déploiement Master

Industrialisation des mises à jour de master Windows

Gestion des stratégies de groupe

Optimisation de l'OS - Citrix Optimizer

Gestion du profil et amélioration de l'expérience utilisateur

Implémentation de Microsoft FSLogix en Profil Container

Optimisation de l'environnement utilisateur - Citrix WEM

Administration des serveurs de fichiers et d'impression - ThinPrint

Monitoring

Création des services Nagios dédiés à l'infrastructure Citrix

Traitement des données - Splunk

Monitoring et troubleshooting VDI - ControlUp, Scoutbees

Programmation et Interface

Création de scripts PowerShell pour automatiser les tâches récurrentes

Outils : Gitlab, CI/CD, Nexus, Ansible

Automatisation des process via API

Documentation et Veille Technologique

Maintien à jour de la documentation technique DAT et DEX

Rédaction des procédures, guide dadministration et dexploitation

Veille - Twitter, CUGC, Citrix Blogs, GitHub Projects, RSS

Cloud et DevOps

Apprentissage Cloud Azure

Création de scripts PS pour automatiser la gestion de la plateforme - Terraform, Packer

Participation au Hackathon Citrix Cloud with Azure Virtual Desktop