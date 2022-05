Raphael MOREAU

Bonjour,





Après obtention d'un Bep Vente Action Marchande à Bordeaux, je m’installe un an à Dublin afin de perfectionner mon anglais à l'"American College of Dublin" et parallèlement travailler dans la vente "porte à porte" auprès des particuliers (promotions pour restaurants, peintures sur toiles).



De retour en France, la société de négoce “Winepassion” m’offre un poste de commercial à Paris auprès d’une clientèle professionelle (Cafés, Hôtels et Restaurants) de 5 arrondissements.



Puis, démarché par l’un de mes clients, le bar restaurant parisien réputé "le Dépanneur Lounge", j’en deviens le Responsable et augmente le Chiffre d’Affaires de plus de 50%.



Par la suite, après avoir suivi une formation auprès de l'ancien formateur de Century21 France devenu bras droit du directeur de 6 agences parisiennes, j’exerce la fonction d'agent Immobilier.



Dans un même temps, et en collaboration avec la société ADS-Prolongation, je recherche de jeunes joueurs de football talentueux pour les centres de formation français.



Aujourd'hui je travail pour le Cabinet Bedin Immobilier aux Chartrons en temps que Vrp salarié.



Amicalement.



Mes compétences :

Prospection

Immobilier

Communication

Conseil

Négociation

Vente

Management

Marketing