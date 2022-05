Raphaël MORISE

Stratégies Emploi & Compétences - Othis Formation - Compétences RH - Groupe Alxia



4 pôles formation dédiés à l'emploi et au développement des compétences professionnelles :



Santé et Sécurité au Travail :

Une offre de formation dédiée aux personnels en poste couvrant l’ensemble des exigences en terme de formations obligatoires et réglementaires (CACES, SST, habilitations électriques etc.)



Compétences Clés et 1ère Qualification :

Une offre de formation métiers dédiée aux personnels entrants. Nous apportons les compétences clés en situation professionnelle, la pré-qualification filière et la qualification professionnelle (niveau v).

Socle de Compétences "Cléa" (agrément COPANEF).



Compétences RH :

Une offre de formation et de conseil liée au management global de la compétence. Accompagnement RH, GPEC, ingénierie de formation : autant de solutions personnalisées pour manager les ressources organisationnelles et fonctionnelles de votre entreprise.



Ressources :

Une offre de formation dédiée à l’optimisation de votre stratégie d’entreprise : modélisation des processus, optimisation des fonctions, accompagnement à la certification (OF Transition, en partenariat avec OPCALIA), ingénierie pédagogique ou encore la maitrise des systèmes de management.



Interventions sur tout PACA et au niveau national (suivi grands comptes)



Mes compétences :

CACES

Commercial

Conseil

Formation

Marketing

Microsoft CRM

ROI

Sécurité