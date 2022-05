Raphael MOSSERI

étude au Lycée Louis-le-Grand

études médicales Faculté de Médecine Necker- Paris

ancien Interne des hôpitaux universitaires

ancien Chef de Clinique à la Faculté de médecine St Antoine- Paris

ancien Assistant des hôpitaux de Paris

exerce actuellement à Paris; possède un cabinet médical au 6 rue de Sontay à Paris 16e;

opère à la Clinique du Trocadéro à Paris 16e;

pratique la chirurgie osseuse et articulaire; la chirurgie de la main; la chirurgie des prothèses (hanche et genou) avec des techniques mini-invasives; chirurgie du pied (chirurgie percutanée)

www.raphaelmosseri.com

www.institut-hanche.com

www.unite-pied.com



Mes compétences :

Chirurgie orthopédique

prothèse hanche et genou

chirurgie des arthroses hanche et genou

Chirurgie percutanée du pied