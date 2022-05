Raphaël MOUNIER

Début de carrière en 1998 comme responsable

paie chez les transports Norbert Dentressangle.

De 2000 à 2004 : Responsbale paie dans le groupe SKF (aéronautique)

De 2004 à 2007 : Responsable Administration du personnel à la Mutualité Française Loire.

De 2007 à 2009 : RRH à la Mutualité Française Loire

Depuis 2010 : DRH Adjoint à la Mutualité Française Loire. Membre du comite de gestion Clinique Mutualiste



Compétences :

Gestion d'équipe (10 personnes), Gestion de projet, Suivi et getsion des contentieux, Relations Sociales, GPEC, Ecriture et mise en place d'accord, NAO, Elections Professionnelles, Gestion des DP et CE ... Paie, Administration du personnel, Maintenance Logiciel, Mise en place SIRH,



Mes compétences :

Droit