Raphaël MOURNAT

J'essaie d'accomplir mon travail avec un maximum de dynamisme, d'ouverture d'esprit, de compréhension tout en respectant les objectifs fixés qui sont essentiels et à ne jamais perdre de vue.



J'ai travaillé dès l'an 2000 dans le secteur associatif :

- d'abord l'accompagnement de chômeurs de longue durée dans le XXème arrondissement de Paris (AC ! - programme régional - liens avec différents CLI d'arrondissement)

- puis dans l'accompagnement de jeunes en rupture scolaire



J'ai décidé de me professionnaliser en 2008 suite à une prise de conscience lors d'un Bilan de compétence approfondi.



En tant que conseiller j'essaie de travailler sur plusieurs axes :

- le lien entre projet de vie / projet professionnel afin de mieux mobiliser les DE selon leurs motivations ;

- l'adéquation entre l'offre des entreprises et la demande des stagiaires - en cela je m'appuie sur un réseau d'entrepreneurs que je développe en Haute-Vienne, comme sur mes expériences professionnelles passées, dans le secteur du journalisme, de l'industrie et du commerce ;

- la connaissance de certaines problématiques affrontées lors de mes expériences associatives : violences conjugales, alcoolisme, dépendance aux drogues "dures", dépressions ou plus souvent états dépressifs.



J'attache une importance au réalisme c'est à dire lier les souhaits des demandeurs d'emploi avec les possibilités d'emploi locales. Mais le réalisme signifie aussi faire appel à des partenaires, au réseau professionnel : autres conseillers à l'emploi ou d'insertion, formateurs, assistantes sociales, éducateurs, psychologues... Je continue à développer mon réseau en ce sens en Haute-Vienne.



Si nous devons accompagner du mieux que nous pouvons les demandeurs d'emploi (ou stagiaires), les relations entreprises doivent également être approfondies : connaissances des enjeux de chaque entreprise, connaissances des postes de travail et des compétences mises en oeuvre, connaissance des parcours de formation.



Cela passe par :

- des entretiens approfondis avec les employeurs, pour mieux connaître leurs besoins présents et futurs ;

- une étude des postes de travail sur le lieu de l'entreprise ;

- le suivi des stagiaires et des demandeurs d'emploi pour faciliter la prise de poste. Des difficultés ou des abandons pourraient être évitées si nous accompagnions mieux les personnes lors des premières semaines.



Enfin, je suis attaché à la dimension éthique, que j'interroge si nécessaire soit en faisant appel à des collègues, soit en auto-analyse de pratique :

- bonne distance avec les stagiaires et demandeurs d'emploi ;

- respect de leur demande et de leurs besoins ;

- non-jugement ;

- respect de la valeur de chaque personne ;



J'essaie de rester dans une logique "apprenante" et évolutive, n'hésitant pas à adapter les stratégies afin de respecter les objectifs. Cela passe par la volonté de toujours apprendre et s'améliorer, que ce soit en analysant ses pratiques ou en élargissant ses horizons.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement social

Accompagnement social et professionnel

Anglais

Capacités rédactionnelles

GPEC

Palo

Palo alto

Psychanalyse

Psychologie

Relations entreprises

TCC