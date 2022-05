Raphaël NICOLAS

Diplômé d'un MBA en Management International, mon cursus est ponctué de stages et de sessions universitaires à l'étranger (Angleterre, Allemagne, Australie et Etats-Unis). Après trois expériences commerciales et marketing réussies, je choisis une spécialité finance complétée d'un stage en Contrôle de Gestion chez THALES afin d'élargir mon éventail de compétences.



Mais ma vocation commerciale me rattrape; le goût du challenge, le contact client et la dimension internationale sont les maîtres mots qui ont orientés mes choix vers la Société Arkadin, leader européen des solutions de collaboration à distance.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Coordination projets internationaux

Outils collaboratifs (Audio, Web Vidéo conférence)

Communication unifiée (MS Lync/Cisco Jabber)

CRM (Goldmine, Salesforce)

Relations internationales

Vente

Prospection

Software

Telecom

Account manager

IT

veille concurentielle

Brevet Européen des premiers secours - European Fi