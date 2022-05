Raphaël NILS

Je suis une personne qui à été forgée et qui s'est construit avec une ouverture au monde dûe à mon passé. Ayant vécu toute ma jeunesse en Afrique de l'ouest (Cameroun, Bénin, Guinée Conakry) et fait de nombreux voyages (moyens et longs séjours) j'ai toujours été confronté à d'autres cultures, ce qui m'a permis d'élargir ma vision des choses et du monde.

Je me qualifierais de sérieux, ouvert, tenace et passionné. J'aimerais pouvoir concilier l'horticulture et le tourisme dans une agence de voyage ethno-botanique sur mesure (mon objectif final) car le tourisme va tendre de plus en plus vers l'écotourisme et que j'imagine les plantes comme un objectif de voyage similaire aux animaux lors d'un safari photo. A la recherche d'un premier poste dans une agence de voyage afin de me former aux spécificités de ce métier (AMADEUS,...). J'ai déjà eu diverses expériences, tant au niveau contact client qu'en temps que chef de projet et organisateur d’événements. J'aime les challenges et le travail en équipe mais suis apte à travailler seul si le projet le demande.



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Gestion événementielle

Community management

Communication

Organisation du travail

Microsoft Office

Communication événementielle

BAFA