Raphaël OGIER

Je suis PDG d'une PME artisanale du Nord Drôme, nous y produisons des eaux de vie, crèmes, liqueurs, fruits à l'alcool, pastis artisanal jus de fruit et sirops 100% naturel.

Nous distribuons nos produits grâce à un positionnement fort sur le circuit traditionnel et à la GD avec une gamme dédiée.

Nous avons investi dans un outil de production ;pondre à de nouvelles demandes et ouvrir de nouveaux marchés.

Dans ce cadre nous sommes à la recherche d'agents commerciaux sur toutes les régions et d'importateurs à l'export bien implantés sur leur secteur, pour nous soutenir dans le développement d'activité. Nous recherchons également un commercial exclusif pour la région Rhône Alpes.



Mes compétences :

Agronomie

Agriculture