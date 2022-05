Raphaël ONANA

Ma compétence consiste à concevoir et mettre en oeuvre l'ensemble des outils de la Gestion des talents de manière à aider l'organisation à exécuter sa stratégie et à maintenir de façon durable les compétences et l'engagement des ressources humaines.

J'ai acquis une expertise dans le développement et le deploiement de l'ensemble des outils et politiques de la GRH par les compétences.

Titulaire d'un Master en Gestion des Ressources Humaines de l'Université de Grenoble, je suis également Certifié par le Centre international de formation de l'OIT à Turin dans le domaine de la Conception des systèmes intégrés de GRH par les compétences.



Mes compétences :

Identification des KPI's (modèl processus)

Analyse CV et Entretiens d'embauche

Construction Tabl. de bord de pilotage (B.SC.)

Elaboration des profils et offres d'emploi

Identification des talents en interne

Elaboration et suivi Plans de develop individuels

Construct Référentiels métiers et compétences

Identification des besoins en formation

Elaboration cahiers de charge formation

Elaboration et suivi éxecut. du Plan de formation

Gestion des talents

Organisation

Gestion de la performance

Gestion de carrière

Gestion des ressources humaines

GPEC

Recrutement

Ingénierie de formation