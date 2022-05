Raphaël ORSINI

Mes métiers: Développeur ; Chef de projet ; Formateur;



Mes expériences :

• Des Applications FileMaker pour le Centre musical Fleury Goutte d’Or-Barbara, Service Archéologique du département des Yvelines, Groupe Nation, Media Prod, les Façonnages Scherpereel, l’Agence Adhocs, le Mandalaray Paris et l’agence JPCOM ;

• Un ERP complet pour l’école MJM-Design (planning, paye, scolarité, appel, bulletin, courrier, GED…) doué d’interfaces pour l’administration, les professeurs et les élèves ;

• Des cahiers des charges pour le New York Times, INEXTENSO, l’Agence Carrément et le Cabinet Actoria Conseil ;

• La direction de projet d’un front office de BtoB pour Présence Assistance Tourisme (filiale de GAN Eurocourtage) ;

• Des interfaces WEB de base FileMaker pour l’Association des Retraités de la Société Générale (publication XSLT) etArray (CDML) ;

• Formateur pour Ziggourat Formation, ICLG, CEGEF, Adiscos, Next Formation.





Mes technologies :

• Spécialiste de FileMaker Pro

• HTML5 ; PHP ; CSS2.1 ; JAVASCRIPT et DOM ; normes W3C ;

• JAVA et WebObjects ;

• XML ; XSLT ; DTD ; XML schéma ; XPath ;

• MacOs et AppleScript.





Ma recherche : des clients ou des apporteurs d’affaires et des développeurs juniors



Mon site : http://www.raphaelorsini.eu



