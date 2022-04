Aziz JOUHDI

Depuis 2011 je travaille pour une société de diffusion d'annonces à forte audience, dans laquelle j'occupe le poste Administrateur système/réseau Linux.

J'ai pu mener à bien, un des projets phares qui étaient la refonte complète de la plateforme web tout en open source et redondante en en environnement de Dev, Preprod et Prod.

En étroite collaboration avec notre DSI, je suis en charge de l'administration et la supervision de la plateforme d'hébergement, aujourd'hui composé d'une centaine de serveurs.



Auparavant j'ai occupé le poste d'Administrateur Système Linux au sein de la société Gutenberg Networks. Cette expérience très enrichissante m'a permis de monter en compétence dans le monde Linux.



De 2001 à 2010, au sein d'une SSII, j’ai occupé, avec succès, les fonctions d’administration et de maintenance d’un parc d’une vingtaine de serveurs. A ce titre, je me suis sans cesse impliqué dans le bon déroulement des évolutions des installations matérielles et logicielles, ainsi que les mises en production à l’aide d’une utilisation quotidienne et opérationnelle des outils réseaux, protocoles et services.

Répondre aux besoins des utilisateurs et/ou collaborateurs est un des aspects du métier qui me motive tout particulièrement.



Parallèlement j’ai occupé, avec succès, les fonctions de conception et de maintenance de sites web. A ce titre, je me suis sans cesse impliqué dans le bon déroulement des développements, travaillé à définir l'architecture et l'arborescence du site web, en concertation éventuellement avec les clients, et chargé du référencement des sites.

D’autre part, allier les connaissances techniques à une vision stratégique, avec une touche de créativité, est un des aspects du métier qui me motive tout particulièrement.



Et depuis 2009, je propose mes services de dépannage, assistance et installation informatique à domicile en tant qu'auto-entrepreneur. Ainsi que le développement de sites internet pour commerçants et PME.



A cet effet mon dynamisme, ma ténacité, mon esprit d’équipe, ma disponibilité et mon sens du service sont mes principaux atouts pour ces postes.



Mes compétences :

Administrateur système

AJAX

Cms

CSS

Debian

Développeur

Développeur Web

Drupal

Fedora

Informatique

Ingénieur

ingénieur système

Intégrateur web

Javascript

Linux

Mac

Redhat

Web

Webmaster

Wordpress

X Windows

Xhtml

SQL

Content Management System

HTML

Microsoft Windows