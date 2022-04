Aurélie BARAU

EXPERIENCES:

De janvier 2012 à aujourd'hui: Responsable RH et Juridique de E.Leclerc (Réunion).



Février 2008 à janvier 2012: RRH de Décathlon Marebam Réunion (CDI)

Juin 2007/janvier 2008: Responsable RH Carrefour Ste-Suzanne CDD de 7 mois



Septembre 2005 à Février 2007: Chargée de mission RH chez Sogeti.

Missions: Construction du référentiel métier, prises en charge des mutations, suivi des entretiens de développement professionnel, intégration et suivi des jeunes embauchés...



Avril - Septembre 2005

Sogeti-Transiciel (SSII).

Stage de 6 mois ayant pour missions la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (cartographie des métiers et analyses des référentiels…) et la mise en place d’une communication RH.



Juillet -Août 2001

Cabinet SORIM (Société Réunionnaise Immobilière).

Stage de 5 semaines ayant pour objectif une vue d’ensemble des postes : l’accueil clientèle, le secrétariat, et le suivi des opérations commerciales dans l’entreprise.

Mise en place d’un logiciel pour la gestion des locations et des ventes.



Juin -juillet 2000

Caisse régionale de Crédit Agricole (Saint-Denis).

Ile de La Réunion.

Stagiaire à la direction des ressources humaines.

Elaboration d’un dossier sur le thème de la Sécurité sociale au sein de l’entreprise.

Analyse des fiches de paye et gestion des congés payés.



Mes compétences :

Formation

GPEC

IRP

Paye